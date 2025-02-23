خالد مجاور يستقبل رئيس جامعة سيناء

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد المحافظ على التعاون الوثيق بين المحافظة وجامعة سيناء لخدمة المواطن السيناوي، مثمنا الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع المحلي بشمال سيناء.

ووافق المحافظ على قيام الجامعة بتقديم خدمات وندوات لتوعية المواطنين بأهمية العناية بصحة الأسنان مع توزيع بعض المستلزمات الخاصة بالفم والأسنان مجاناً على المواطنين بعدد من مناطق المحافظة تحت اشراف الدكتورة نهوند ثابت مدير FDI بالشرق الأوسط والدكتور خالد حجاج عميد كلية طب الأسنان بجامعة سيناء.

بدورها قالت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، إن تقديم الخدمات للمواطنين يأتي بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم بالتعاون بين كلية طب الأسنان بالجامعة والاتحاد العالمي لطب الأسنان.