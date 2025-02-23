محافظ شمال سيناء يستقبل مديرة برنامج تسريع الاستجابة للقضية السكانية

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد ، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مديرة برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، أماني أحمد حسن، مديرة وحدة السكان بالديوان العام

وأكد المحافظ على ضرورة ايجاد حلول غير تقليدية للقضية السكانية عن طريق استثمار الثروة البشرية وتدعيم دور المرأة فى المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب.

بدورها أعلنت مديرة برنامج تسريع الاستجابة للقضية السكانية، عن برنامج تدريبي لرفع كفاءة منسقى السكان علي مستوي المحافظة لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم.