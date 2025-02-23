" كامل العدد".. بدء مسرحية "جسور" بالمعهد الفرنسي

بدأ منذ قليل عرض مسرحية “جسور” على خشبة المعهد الفرنسي بالمنيرة، وبحضور عدد كبير من الجمهور، ليرفع المعهد لافتة كامل العدد، حيث يسدل الستار على العرض المسرحي “جسور” في ليلته الأخيرة اليوم، بعد أن لاقت أيام العروض تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

استطاع العرض، الذي جمع فنانين من مصر والسودان وسوريا، أن يقدم تجربة مسرحية مستوحاة من قصص واقعية حول تأثير الهجرة على الأفراد نفسيًا واجتماعيًا، مسلطًا الضوء على التعايش السلمي وتبادل الثقافات، من خلال مزيج من التمثيل، الغناء، الرقص، الحكي، والدراما الحركية.

أحمد رجائي أشرف على كتابة العرض وإخراجه، بمشاركة فريق إخراجي يضم مؤمن عيد، بافلي وائل، مادونا عماد، وتقى الألفي، فيما قدم مينا ثابت تصميم الاستعراضات الحركية، ووضعت ليالي يحيى التأليف الموسيقي والألحان، وصمم الإضاءة عز حلمي.