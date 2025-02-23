اقرأ غدًا في «البوابة».. بعد تراجع تل أبيب.. «حماس» تتهم إسرائيل بتعريض الهدنة للخطر وتدعو واشنطن لتنفيذ اتفاق التهدئة

الأحد 23/فبراير/2025 - 09:07 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 24 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بعد تراجع تل أبيب.. «حماس» تتهم إسرائيل بتعريض الهدنة للخطر وتدعو واشنطن لتنفيذ اتفاق التهدئة

وزير الخارجية: مشاركة فعالة من الشركات المصرية لإعادة إعمار السودان

د. على يوسف: أى حكومة موازية فى الخرطوم ستواجه رفضًا دوليًا

سيباستيان ليكورنو يناقش مقترحات تحسين القدرات الدفاعية الفرنسية

«بوتين» يُشيد بشجاعة الجنود الروس فى أوكرانيا

حزب الله يودع زعيمه السابق فى جنازة ضخمة بحضور عشرات الآلاف

دفن حسن نصر الله سرًا بعد جنازة ضخمة فى المدينة الرياضية

الأكراد يستأنفون تسليم النفط للحكومة المؤقتة بدمشق

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان مع مراسم التشييع