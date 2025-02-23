بيراميدز يهزم الطلائع ويحلق على "قمة" الدوري

استعاد فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفوز صعب على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 28، ومحمد حمدي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما أحرز هدف الطلائع اللاعب أحمد سمير في الدقيقة 86.

ترتيب بيراميدز والطلائع في جدول الدوري

لهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده غلى 36 نقطة تصدر بها جدول الدوري الممتاز بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 20 نقطة في المركز الثامن .

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش بعد قليل في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - كريم حافظ - دودو الجباس