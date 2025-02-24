الشرطة الألمانية تؤكد: دوافع إرهابية في هجوم ميونيخ

لا يزال التحقيق مستمرا بشأن الهجوم الذى قام به أفغاني في مدينة ميونيخ الألمانية، وأكدت الشرطة في المؤتمر الصحفى يوم السبت، أن الجريمة ذات خلفية إسلامية، حيث اعترف الجاني بتعمد دهس المشاركين في المسيرة، كما وجد عناصر التحقيق محادثة مع أقاربه قال فيها وداعا: ربما لن أكون هنا غدا".

وأضاف المدعى العام المكلف بالتحقيق "إن الجاني يصف نفسه بأنه متدين"، و"لقد نطق بالله أكبر وصلى أيضًا بعد القبض عليه".

وقال متحدث باسم الشرطة أن هناك ما لا يقل عن 36 جريحًا، ومن بينهم شخصان أصيبا بجروح خطيرة، أحدهما طفل، مع إصابة ثمانية أشخاص بجروح خطيرة.

وقالت شرطة ميونيخ، إنه تم تشكيل فرقة عمل خاصة تضم أكثر من مائة ضابط وتولت التحقيق في القضية، وقد قاموا بالفعل بتحليل هاتفه المحمول وتمكنوا من تحديد "توجه إسلامي معين". وفى محادثة، قيل إنه ودع أحد أقاربه بقوله: "ربما لن أكون هنا غدًا"، بحسب ما ذكرته شرطة ميونيخ. ولكن الجانى لم يقدم أى تفاصيل أخرى. ولم يعثر تفتيش الشقة على أدلة تشير إلى وجود شركاء أو تخطيط ملموس للجريمة.

وعندما تم القبض عليه قال "الله أكبر" وبدأ بالصلاة، وخلال التحقيق، اعترف الجاني بأنه تعمد اقتحام المظاهرة بسيارته، وأعرب عن دوافع دينية لارتكاب الجريمة.

لكن حتى الآن لا يوجد دليل حتى الآن على انتمائه لتنظيم إرهابي مثل "الدولة الإسلامية"، وكان بمفرده عندما ارتكب جريمته. ولم يتضح بعد ما إذا كان أشخاص آخرون على علم بالجريمة. وقام كل من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ومعه ماركوس زودر رئيس وزراء بافاريا بزيارة موقع الجريمة، ووضع الزهور، مع التعهد بتطبيق القانون على الجاني، وعدم ترك الأمر يمر دون حساب.

من ناحية أخرى قالت سارة اولريش باحث وسياسية أن دوافع الجاني غير معروفة، لكنه يمثل الجيل الجديد من الإرهابيين، حيث كان يحب التصوير وإظهار عضلاته في صالة التدريبات الرياضية، ويعيش وسط المجتمع، لكنه كان يخطط لدهس المواطنين دون رحمة، ولولا تدخل الشرطة المرافقة للمسيرة بإطلاق النار حتى يتوقف، كان الأمر سيسفر عن قتلي.

وحملت الحكومة ائتلاف المرور ما يحدث بسبب فتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية بشكل غير منطقي، وعدم ترحيل المجرمين، وخاصة من أفغانستان، وعلى الرغم من وجود سجل كبير لعدد المتورطين في جرائم جنائية لكن بسبب البيروقراطية والتهاون مع الأمر لم يتم التحميل بزعم عدم وجود علاقات مع حركة طالبان.

تأتى هذه الجرائم المتوالية مع تنامى شعبية اليمين المتطرف في ظل عدم قيام الحكومة بخطوات ملموسة لمواجهة زيادة الاعتداءات من الأجانب والمهاجرين ضد الألمان.