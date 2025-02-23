بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت برباعية نظيفة ويواصل مطاردة الصدارة

حقق بايرن ميونخ فوزًا كاسحًا على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة من الدوري الألماني، ليواصل العملاق البافاري مطاردته للصدارة وتعزيز آماله في المنافسة على اللقب.

بدأ اللقاء بقوة من جانب بايرن ميونخ، ونجح مايكل أوليز في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 45+2، بعد تمريرة رائعة من ليروي ساني، لينهي البافاري الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، زاد بايرن من ضغطه الهجومي، وتمكن هيروكي إيتو من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 61، ليعزز تقدم فريقه ويضع فرانكفورت تحت ضغط كبير.

واستمرت سيطرة أصحاب الأرض حتى سجل النجم الشاب جمال موسيالا الهدف الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يختتم سيرج جنابري مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+2 بعد تمريرة مميزة من مايكل أوليز.

بهذا الانتصار، يعزز بايرن ميونخ رصيده من النقاط ويواصل الضغط على متصدر الدوري، بينما يتلقى آينتراخت فرانكفورت خسارة ثقيلة تزيد من معاناته في جدول الترتيب.

ويستعد العملاق البافاري لمبارياته المقبلة، حيث يسعى للحفاظ على سلسلة انتصاراته والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.