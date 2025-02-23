وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو العالمية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة سيسكو العالمية، وذلك بهدف بناء القدرات الرقمية لـ 250 ألف متدرب خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالات الأمن السيبراني والتخصصات التقنية المتقدمة.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز المهارات الرقمية ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع المذكرة المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والمهندس محمد كامل، المدير الإقليمي لشركة سيسكو في مصر، ليبيا، والسودان، بحضور كل من فرانسين كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الموارد البشرية والسياسات بشركة سيسكو العالمية، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات والتكنولوجيا، بهدف تأهيل الكوادر المصرية في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المستقبلية. وأضاف أن هذه المبادرة توفر برامج تدريبية متقدمة وفق أحدث المعايير العالمية، مما يعزز تنافسية المتدربين في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع سيسكو في توسيع نطاق بناء القدرات التكنولوجية، وتعزيز البحث والتطوير من خلال مراكز التميز، بما يسهم في دعم الابتكار في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن الطلب على الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني يشهد نموًا متزايدًا، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني 2023 – 2027، وإصدار الإطار التنظيمي الأول من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشركات العاملة في اختبارات وتقييم الأمن السيبراني.

من جانبها، أكد فرانسين كاتسوداس عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن سيسكو تدرك أهمية المهارات الرقمية في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. وأضافت: "نهدف من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات إلى تحقيق تأثير مستدام في المشهد الرقمي المصري، وتمكين الأفراد عبر التعليم المتخصص في الأمن السيبراني".

سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات، حيث ستُقدم الدورات مجانًا للمتدربين في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهم في تنمية المواهب الرقمية وتعزيز الجاهزية الرقمية للأجيال القادمة.

كما سيُنفذ البرنامج بالتعاون مع برنامج سيسكو للتسريع الرقمي، الذي انطلق في مصر عام 2019 ونجح في تنفيذ 15 مشروعًا وطنيًا في قطاعات التحول الرقمي الحكومي، التعليم، الرعاية الصحية، والاستدامة.

تُعد هذه المبادرة جزءًا من الهدف العالمي لأكاديمية سيسكو للشبكات، الذي أُعلن عنه عام 2022، والذي يستهدف تدريب 25 مليون شخص على المهارات الرقمية والأمن السيبراني خلال 10 سنوات.

وقد نجحت أكاديمية سيسكو في تدريب أكثر من 335 ألف متدرب في مصر حتى الآن، بنسبة مشاركة إناث بلغت 32%. وفي السنة المالية 2024 وحدها، انضم أكثر من 70 ألف متعلم إلى برامج الأكاديمية، وحصلوا على الدعم من 400 مدرب عبر 146 أكاديمية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يعكس هذا التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو التزام الجانبين بتطوير منظومة الأمن السيبراني في مصر، وتأهيل الشباب بمهارات المستقبل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.