خالد اللبان يجتمع بقيادات قصور الثقافة لمناقشة معوقات العمل وخطط التطوير

عقد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، اجتماعا اليوم الأحد، مع قيادات الهيئة، بالعاصمة الإدارية، بحضور الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ورؤساء الإدارات المركزية والأقاليم الثقافية.

تناول الاجتماع مناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه سير العمل داخل الهيئة، حيث استعرض "اللبان" الوضع الراهن على المستويات الفنية والإدارية والمالية، مشددا على ضرورة وضع حلول عملية وسريعة للتغلب على أي معوقات تعرقل تحقيق الأهداف الثقافية والفنية للهيئة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

كما ناقش الاجتماع سبل تعظيم موارد الهيئة من خلال تطوير الأنشطة الثقافية والفنية، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمواقع التابعة للهيئة.

وأكد "اللبان" أهمية تبني رؤية تطويرية شاملة تتماشى مع متغيرات العصر، من خلال تحديث المحتوى الثقافي والفني، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية لضمان وصول الخدمات الثقافية لأكبر شريحة من الجمهور، مشيرا إلى ضرورة تعزيز بروتوكولات التعاون مع الوزارات والجهات المعنية للاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق، والتفكير خارج الأطر التقليدية لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.