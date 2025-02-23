نيس يحقق انتصارًا ثمينًا ضد مونبلييه بالدوري الفرنسي

حقق فريق نيس المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد عبد المنعم، فوزًا هامًا أمام ضيفه مونبلييه بهدفين مقابل لا شئ اليوم الأحد، منذ قليل في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "اليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

واصل نيس تحقيق النتائج الإيجابية، وبهذا الانتصار رفع رصيده إلى النقطة الـ43 وقفز إلى المركز الثالث من ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند النقطة الـ15 في قاع جدول المسابقة.

تواجد لاعب المنتخب الوطني محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس منذ بداية اللقاء حتى نهايته ولم يشارك في أي دقيقة.

وكان قد انضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال نافذة الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار أحداث اللقاء بدأت المباراة وسيطر رفاق عبد المنعم على الكرة، حتى أحرز هدف نيس اللاعب جوناثان كلاوس، بالدقيقة 30 بعدما قدم له زميله إيفان جيساند التمريرة الحاسمة، قبل أن يأتي الجزائري هشام بوداوي ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعدما صنعه له زميله غيتان لابورد.

ويستعد فريق نيس لمواجهة سانت إيتيان السبت القادم في تمام السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب "استاد جيفروي جيتشارد" بالدوري الفرنسي.