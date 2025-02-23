نور عز العرب تغني "وحشتنا" احتفالا بقدوم شهر رمضان

تعيد المطربة والشاعرة والملحنة نور عز العرب، الحنين لطقوس استقبال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال كليب جديد بعنوان "وحشتنا"، وهو من غناء وألحان نور عز العرب وكلمات أحمد عادل توفيق ومن توزيع هشام البنا.

الكليب من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز - فهد الزاهد، وهو المنتج الذي يحرص دوما على التعبير عن حبه لمصر والفن المصري.

ويعيد الكليب الجمهور لنوستالجيا شهر رمضان الكريم مع لمة العيلة وشخصيات رمضان الخالدة بوجي وطمطم والأجواء الرمضانية سواء بتعليق زينة رمضان التي كانت طقس أساسي للأطفال وموائد الرحمن والمسحراتي.

ومن جانبها، عبرت المخرجة بتول عرفة مخرجة الكليب، عن سعادتها بتقديم العمل والذي من المقرر طرحه قريبا، مؤكده أن الكليب يستعيد الأجواء الرمضانية التي نفتقد أغلبها، وهي الأجواء التي تعيش داخل الكثير من الشباب حاليا، وترتبط بشكل وثيق مع ذكريات الطفولة مع فانوس رمضان أو صوت طبلة المسحراتي وحتى تعليق زينة رمضان في الشوارع، مشيرة إلى أنها تتعاون من جديد مع مدير التصوير حسين عسر ومهندس الديكور رامي دراج.

وأكملت المخرجة بتول عرفة حديثها، بأنها سعيدة بتكرار التعاون من جديد مع نور عز العرب، خاصة وأنها فنانة حقيقية وموهوبة تكتب الأغنيات وتلحن وتغني، وسبق وتعاونت معها من قبل من خلال كليب "عشق"، فيما وجهت التهنئة للفنانة نور عز العرب، على زواجها من الشاعر عليم، والذي يظهر في الكليب مع نور ليكمل الأجواء الأسرية الدافئة والمبهجة في شهر رمضان الكريم.