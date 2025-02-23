افتتاح معرض المشغولات السيناوية لنوادي المرأة بشمال سيناء.. صور

الأحد 23/فبراير/2025 - 08:35 م

افتتح الدكتور أحمد سمير مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء اليوم الأحد، معرض المشغولات السيناوية واليدوية، في ديوان عام المديرية بالعريش، تحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور محافظ محافظ شمال سيناء وإشراف الدكتور أحمد سمير مدير عام مديريه الصحه بشمال سيناء.

وقالت بدر سعد الدين مسؤولة نوادي المرأة بالمديرية، إن المعرض يقام علي مدار 3 أيام، تزداد إذا شهد إقبالا عليه مشيرة إلى أن المعرض ضم العديد من الإدارات ومنها إدارة الشيخ زويد واداره العريش الصحيه بحضور ما لا يقل عن 20 عارضه.

وتابعت: “الهدف من المعرض هو تمكين المرأه اقتصاديا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن المعرض ضم العديد من المنتجات اليدوية وكذلك مشغولات الخرز والهاندميد وبعض المأكولات والتطريز وأعمال الإبرة”.

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