منتخب مصر لكرة السلة يرافق كوت ديفوار إلى نهائيات الأفروباسكت 2025 بأنجولا

خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 82-76 في الجولة الختامية ضمن تصفيات الدور الثاني من بطولة أفريقيا لكرة السلة، والتي تستضيفها مدغشقر في الفترة من 21 حتى 23 من شهر فبراير الحالي.



بهذه النتيجة يرافق منتخب مصر نظيره كوت ديفوار إلى نهائيات الأفروباسكت 2025 بأنجولا رغم الخسارة بنتيجة 82-76 في الجولة الختامية من التصفيات، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعة إلى منافسات أمم أفريقيا المقرر إقامتها في أنجولا أغسطس المقبل 2025.



قائمة منتخب مصر لكرة السلة

إيهاب أمين- أحمد عادل- ميدو طه- يوسف شحاتة- مهاب ياسر- عمرو زهران- يوسف شوشة- عمر الشيخ- خالد عبدالناصر- أنس أسامة- مصطفى كيجو- عمر طارق.

الجهاز الفني والإداري

محمد الكرداني (المدير الفني)- محمد سليم (مدربًا)- رامي جنيدي (مدربًا)- أحمد الجارحي (مدربًا)- ميدو ربيع (مدير الفريق)- محمد جمال (مخطط أحمال)- إسلام جمعة (علاج طبيعي)- عبدالرحمن الجلاد (محلل أداء)- على موسى (استشفاء).