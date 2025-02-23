كريم الكسار: طرح مسابقة لتلقي الأفكار والتصورات الفنية عن إعادة إعمار غزة

قال المهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، والمنسق العام للجنة إعمار قطاع غزة، إن النقابة ستقوم بطرح مسابقة لتلقي الأفكار والتصورات الفنية الهندسية لإعادة الإعمار، جاء ذلك ضمن اهم التوصيات التي تضمنتها ندوة إعادة الإعمار، لافتا إلى أن المسابقة ستتاح لجميع المهندسين والاستشاريين والمكاتب الهندسية والشركات الهندسية المتخصصة وذلك من كافة دول العالم بجانب مصر والدول العربية و باللغتين العربية والإنجليزية.

وتابع: "سيقوم كل متسابق بطرح رؤيته وأفكاره في ثلاث ورقات وستشكل لجان فنية تخصصية لكل شعبة هندسية لدراسة الأفكار المقدمة وملاءمتها للتنفيذ، وسيتم اختيار أبرز الأفكار لتكريمها، مع رفع الأفكار المتميزة التي سيتم اختيارها للأجهزة المعنية بالدولة للاستفادة منها فنياً في خطط الدولة الموضوعة لدعم إعادة الإعمار دون تهجير لأصحاب الأرض".



والجدير بالذكر أن النقابة قد اقامت ندوة بعنوان "إعادة إعمار غزة- دور الهندسة والمهندسين-التحديات "، بحضور وزير الموارد المائية والري ولفيف من المتخصصين تضمنت الندوة جلسات حوارية نقاشية وفنية.