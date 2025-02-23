نقابة الصحفيين تدعو لاجتماع الجمعية العمومية في 7 مارس

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية، المقرر عقده يوم الجمعة 7 مارس 2025، في تمام العاشرة صباحًا، وذلك وفقًا للمادة (33) من قانون النقابة (76 لسنة 1970).

ويتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال العام المنتهي في فبراير 2025، واعتماد الحساب الختامي والموازنة التقديرية، إضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء والمسائل العاجلة التي يعرضها المجلس.

كما ستُجرى انتخابات النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حال الإعادة على مقعد النقيب، تُعقد جولة ثانية يوم السبت 8 مارس من الثالثة حتى السابعة مساءً.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني (50% + 1)، تُعاد الدعوة يوم الجمعة 21 مارس 2025، بنصاب قانوني 25%.

نقابة الصحفيين تؤكد أهمية الحضور والمشاركة الفعالة في رسم مستقبل المهنة.