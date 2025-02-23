"في أي لحظة".. نتنياهو يُعلن استعداد إسرائيل لاستئناف القتال في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل على أهبة الاستعداد لاستئناف القتال في قطاع غزة "في أي لحظة"، مؤكدًا أن حكومته عازمة على تحقيق أهداف الحرب "سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى".

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن نتنياهو قوله خلال مراسم تخريج ضباط في منطقة تل أبيب: "نحن مستعدون لاستئناف القتال المكثف في أي لحظة في غزة، قضينا على معظم قوات حماس المنظمة، لكن لا شك في أننا سننجز أهداف الحرب بالكامل، سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى".

إبعاد قوات النظام السوري عن جنوب سوريا

وفي سياق آخر، طالب نتنياهو بإفراغ جنوب سوريا من قوات النظام السوري، مشددًا على أن إسرائيل لن تتسامح مع تهديد الطائفة الدرزية.

وأكد أن تل أبيب لن تسمح لقوات النظام السوري بالانتشار جنوب مدينة دمشق.