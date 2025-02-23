جوتيريش يطالب بوقف الحرب في أوكرانيا مع دخولها عامها الرابع

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، دعوته لخفض التصعيد وإنهاء النزاع في أوكرانيا، وذلك مع دخول الحرب عامها الرابع.

جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن يوم غد الإثنين يصادف مرور ثلاث سنوات منذ بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال جوتيريش -في بيان اليوم الأحد- "في هذه المناسبة المأساوية، أؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة لتحقيق سلام عادل ومستدام وشامل، يحترم بالكامل سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة".

وأشار إلى أنه بعد 80 عاما من نهاية الحرب العالمية الثانية، تشكل الحرب في أوكرانيا تهديدا جسيما ليس فقط للسلام والأمن في أوروبا ولكن أيضا للأسس والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

وقال: "كفى يعني كفى، بعد ثلاث سنوات من الموت والدمار، أكرر دعوتي للحد من التصعيد بشكل عاجل وإنهاء الأعمال العدائية فورا".

وأضاف الأمين العام أنه يرحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة جاهزة لدعم هذه المبادرات.