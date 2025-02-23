تأجيل محاكمة مسنة وزوجها في قتل طفلة بالسلام لدور أبريل

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بمدخل عقار انتقامًا من والدتها بالسلام للدور الأول من أبريل.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاما بقتل الطفلة “س. ر” مع سبق إصرار المتهمة الأولى على ذلك بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها بقصد الانتقام من والدتها، وأعدت لذلك مخططًا إجراميًّا أحكمت تنفيذه.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشف الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لطفلة تدعى س 8 سنوات، وأنها متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبجثمانها آثار تعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.



وألقت قوات الأمن القبض علي سيدة وزوجها في قتل الطفلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.