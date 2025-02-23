رئيس جامعة أسيوط يلتقي أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإبداع المسرحي

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد الموافق ٢٣ من فبراير، بأعضاء لجنة تحكيم "مهرجان الإبداع المسرحي: الدورة الثالثة عشر" (دورة أ.د/سعيد أحمد إبراهيم)، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضيف الجامعة الدكتور خالد أمين العطاس استشاري أمراض قلب أطفال ورئيس مركز أم القرى للقلب بمكة المكرمة، والدكتور أحمد صلاح قراعة المشرف على القرية الأولمبية بالجامعة.

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها كلاً من: الفنان الدكتور محمد بداري عميد كلية الفنون الجميلة السابق، المخرج المسرحي خالد أبوضيف، والمخرج الفنان إسلام إمام، والمخرج المسرحي محمد جمعة، والفنانة وفاء الحكيم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تسعى من خلال المهرجان الإبداعي إلى إعداد جيل من الطلاب الذين يمتلكون القدرة على الابتكار والإبداع، ويستطيعون التعبير عن أنفسهم بحرية من خلال فنون المسرح، مما يسهم في إثراء الحياة الجامعية وتعزيز روح الثقافة والفن داخل المجتمع الأكاديمي. كما أشار إلى أن المهرجان يشكل منصة حيوية للطلاب للتعبير عن أنفسهم واستعراض أفكارهم ورؤاهم بطريقة مبتكرة، مما يساعد على تطوير التفكير النقدي والإبداعي لديهم.

يأتي المهرجان تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون ورئيس المهرجان، والأستاذة رشا جلال مدير المهرجان.

يمتد المهرجان خلال الفترة من 22 وحتى 27 فبراير بمركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي بالجامعة، بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة يقدمون 13 عرضاً مسرحياً.

