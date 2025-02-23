الدوري الإسباني.. بهدف فينيسيوس وصاروخية مودريتش ريال مدريد ينهي لقاء جيرونا

حسم فريق ريال مدريد مواجهة نظيره جيرونا، بهدفين نظيفين منذ قليل، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإسباني.

عاد ريال مدريد إلى الانتصارات بعد تعثرات لحقت بالفريق في الجولات الثلاثة الماضية في الدوري، وبهذا الفوز تقدم ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 54 نقطة، وهو نفس عدد نقاط المتصدر برشلونة ولكن الأفضلية التهديفية تضع الفريق الكتالوني في المقدمة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة الـ31، وسقط إلى المركز الـ12.

أهداف اللقاء سجل لوكا مودريتش هدف اللقاء الأول عن طريق تسديدة صاروخية ارتدت من الدفاع في الدقيقة 41، وارتطمت تسديدة فينيسيوس جونيور بالقائم في الدقيقة 58، قبل أن يأتي ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بصناعة الفرنسي كيليان مبابي.

يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال سوسيداد، في تمام الساعة 10 والنصف يوم الأربعاء القادم على ملعب "أنويتا".