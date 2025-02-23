محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية مذهلة في أوروبا

واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول هذا الموسم، بعدما أصبح أول لاعب في أوروبا يصل إلى 51 مساهمة تهديفية في مختلف المسابقات، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم الكرة العالمية في الوقت الحالي.

وسجل صلاح 30 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة، ليصل إلى هذا الرقم الفريد متفوقًا على جميع نجوم أوروبا، بمن فيهم كبار هدافي القارة في الدوريات الخمس الكبرى.

الفرعون

ويواصل الفرعون المصري قيادة ليفربول نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلعب دورًا حاسمًا في خط هجوم "الريدز"، بمساهماته المستمرة في تسجيل وصناعة الأهداف.

وكان صلاح قد سجل هدفًا في شباك مانشستر سيتي خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في قمة الجولة 26 من البريميرليج، ليؤكد من جديد قدرته على التألق في المباريات الكبرى.

ويأمل عشاق ليفربول أن يواصل نجمهم الأول هذا التألق حتى نهاية الموسم، لمساعدتهم على تحقيق الألقاب المحلية والقارية، في ظل المستويات الاستثنائية التي يقدمها الفرعون المصري مع "الريدز".