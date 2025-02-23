هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في روما بعد تهديد بوجود قنبلة

هبطت طائرة متجهة من نيويورك إلى نيودلهي بشكل اضطراري في مطار روما، بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت التقارير أن الطائرة، التي اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط في روما، كانت تقل 285 راكبًا.

وتقوم السلطات الإيطالية حاليًا بإجراء عمليات فحص دقيقة للطائرة، وذلك بعد البلاغ الذي تلقته بوجود قنبلة على متنها.

وقال متحدث باسم مطار ليوناردو دا فينشي، إن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، والتي كانت متجهة من نيويورك إلى نيودلهي، قد عادت أدراجها فوق بحر قزوين وهبطت في روما اليوم الأحد.

ولم يوضح مسؤول المطار سبب تغيير خطط الطيران، لكنه أكد أنه سيتم إجراء جميع الفحوصات والإجراءات الأمنية اللازمة بمجرد مغادرة الركاب للطائرة.

كما نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورًا تظهر طائرتين مقاتلتين تحلقان فوق المطار قبل وقت قصير من الهبوط الاضطراري للطائرة.