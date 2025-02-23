بيراميدز يتقدم على الطلائع بهدف إبراهيم عادل في الشوط الأول

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الممتاز.

سجل هدف بيراميدز اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 28 .

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش بعد قليل في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - كريم حافظ - دودو الجباس

ترتيب بيراميدز والطلائع في جدول الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض فريق بيراميدز 14 مباراة في الدوري فاز في 10 و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و4 هزائم.

في المقابل يخطط فريق الطلائع لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الفوز في الجولة الماضية على زد، لتعزيز حظوظه في التواجد ضمن الـ9 أندية التي تنافس على اللقب في المرحلة الثانية من المسابقة.