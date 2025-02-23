طقس شديد البرودة وأمطار غريرة على مناطق متفرقة في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية تساقطا للأمطار متوسط الشدة على معظم أحياء المدينة، حيث تجمعت السحب المنخفضة الكثيفة المحملة بالأمطار، وسط طقس غائم شديد البرود، وذلك بسبب وجود انخفاض في درجات الحرارة اليوم لتصل إلى 11 درجة مئوية، مع سرعة رياح 20 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ومن المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

كما يوجد اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأبيض المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استمرارها في تنفيذ أعمال التطهير والصيانة لضمان جاهزية الشبكات، وتحسين كفاءتها بما يضمن تقديم أفضل خدمة للتعامل المباشر مع تغيرات الطقس، من خلال انتشار سيارات شفط المياه في الأماكن المتوقع تجمع مياه الأمطار بها.