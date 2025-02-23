جامعة أسيوط تستقبل وفد الهيئة القومية لضمان التعليم والاعتماد بكلية الحاسبات والمعلومات

استقبلت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد 23 فبراير، فريق المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بكلية الحاسبات والمعلومات، برئاسة الدكتورة ياسمين فهمي، أستاذ الاتصالات بجامعة القاهرة، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على مواكبة معايير الجودة والتميز، وتطبيق ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم العالي. وأشار إلى أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها توفير كافة سبل الدعم لتحقيق الاعتماد المؤسسي للكليات وبرامجها الأكاديمية، موضحًا أن الجامعة تتبنى معايير تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، وتسهم في النهوض بالبحث العلمي وتحسين جودة مخرجاته، مما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وضم فريق المراجعة كلًا من: الدكتور مصطفى عارف، أستاذ علوم الحاسب بجامعة عين شمس، والدكتور محمد محمد عيسى، أستاذ نظم المعلومات بجامعة بورسعيد، والدكتور محمد الموجي، أستاذ نظم المعلومات بجامعة المنصورة، والدكتورة ولاء مدحت، أستاذ نظم المعلومات بجامعة النيل.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى بجهود كلية الحاسبات والمعلومات في نشر مفاهيم وثقافة الجودة، وتنمية قدرات الجهاز الإداري بجميع أقسامها وبرامجها. كما أثنى على الدعم غير المحدود الذي تقدمه إدارة الجامعة للكلية، من خلال توفير جميع الاحتياجات والموارد اللازمة، ودعم شباب الباحثين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تطوير العملية البحثية والتكنولوجية داخل الجامعة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد أن الهدف من الزيارة هو اعتماد الكلية اعتمادًا مؤسسيًا، بالإضافة إلى الاعتماد البرامجي لبرنامج نظم المعلومات، مؤكدةً حرص إدارة الجامعة على تطوير أدائها وقدراتها المؤسسية وفقًا للمعايير الأكاديمية الحديثة، بما ينعكس إيجابيًا على البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وشهدت الزيارة حضور كل من: الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد حسني، مدرس بقسم علوم الحاسب ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الحاسبات والمعلومات.

