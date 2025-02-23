الجيش الصومالي وقوات "أفريكوم" ينفذان عملية عسكرية ضد داعش في جبال "بري"

نفذ الجيش الصومالي وقيادة القوات الجوية الأمريكية (أفريكوم) عملية عسكرية مشتركة ضد مخابئ مليشيات تنظيم داعش الإرهابي في جبال علمسكاد بمحافظة بري في ولاية بونتلاند، شمال شرق الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن العملية العسكرية الجوية التي جرى تنفيذها على مدى يومين؛ أسفرت عن مقتل 3 من عناصر التنظيم الإرهابي.

إلى ذلك، أكد وزير الصحة الصومالي الدكتور علي حاجي آدم خلال زيارة جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي الفاشل على منطقة عيل علي أحمد بمحافظة شبيلى الوسطى - أن الحكومة الصومالية تقف إلى جانب الجنود البواسل الذين يضحون بحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، معربًا عن تنمياته لهم بالشفاء العاجل.

وكان الجيش الوطني الصومالي قد أحبط يوم الخميس الماضي، هجوما إرهابيا فاشلا على منطقة "عيل علي أحمد"، مُوقعًا خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف التنظيم الإرهابي.