المبعوث الأمريكي: من المنتظر توقيع اتفاقية تعدين مع أوكرانيا الأسبوع المقبل

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن واشنطن تتوقع توقيع اتفاقية مع أوكرانيا بشأن التعدين في الأسبوع المقبل.

وأضاف المبعوث الأمريكي -في حوار مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- "أتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع. لقد رأيتم الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يتردد في التزامه بذلك منذ أسبوع، ولكن الرئيس أرسل له رسالة، وهو الآن لم يعد يتردد".

ووفقا لويتكوف، فإن الهدف من الاتفاق هو استرداد الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة في مساعدات لأوكرانيا.وقال إن زيلينسكي "يدرك أننا قدمنا الكثير، وأن هذه الاتفاقية يجب أن يتم توقيعها".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن الولايات المتحدة قريبة من إتمام الاتفاق. كما عبر عن ثقته في أن واشنطن ستكون قادرة على استرداد الأموال التي تم إنفاقها في المساعدات لأوكرانيا.

وفي أوائل فبراير الجاري، قال الرئيس الأمريكي إن أمريكا مهتمة بالحصول على المعادن النادرة من أوكرانيا. وقدم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت الاتفاقية المقترحة للتعدين إلى زيلينسكي في 12 فبراير. إلا أن زيلينسكي لم يوقع الاتفاق سواء أثناء اجتماعه مع بيسينت أو لاحقا في ميونخ خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، رغم أنه أشار في السابق إلى استعداده للتوقيع.

وأصر زيلينسكي على أن الاتفاقية لا تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا. قدمت أوكرانيا تعديلات على الاتفاق، لكن الفريق الأمريكي في ميونخ رفضها. تسبب فشل زيلينسكي في توقيع الاتفاق في تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.