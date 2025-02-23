ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على مانشستر سيتي في قمة البريميرليج

أنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا على مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

محمد صلاح افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة حاسمة من المجري دومينيك سوبوسلاي، ليضع الكرة ببراعة في شباك الحارس إيدرسون، مسجلًا هدفه الثاني على التوالي في الدوري.

وفي الدقيقة 37، رد سوبوسلاي الجميل لـ صلاح، بعدما تلقى تمريرة ساحرة من النجم المصري، ليسدد الكرة بقوة داخل الشباك، معززًا تقدم "الريدز" قبل نهاية الشوط الأول.

مانشستر سيتي ظهر بأداء باهت في النصف الأول من اللقاء، ولم ينجح في اختراق دفاعات ليفربول الصلبة، في ظل تألق خط وسط ودفاع "الريدز".

ومن المنتظر أن يدخل فريق المدرب بيب جوارديولا الشوط الثاني بكل قوة لمحاولة العودة في النتيجة، بينما يسعى ليفربول للحفاظ على تقدمه والخروج بانتصار ثمين يعزز موقفه في صدارة البريميرليج.