أوقاف الفيوم تسلم التضامن 3 أطنان من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

سلمت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الأحد، عدد 3 أطنان من لحوم"صكوك الإطعام" إلى مديرية التضامن الاجتماعي؛ وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.

وأكد الدكتور محمود الشيمي،وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن «مشروع لحوم صكوك الإطعام» يُعد من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما يعتبر من المشروعات الناجحة والمستمرة طوال العام، مضيفًا أن الهدف الأساسي من المشروع هو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

كما أوضح أن هدف المشروع الوصول إلى الأسر غير القادرة في أقاصي القرى والنجوع في جميع أنحاء المحافظة، لضمان تحسين جودة حياتهم المعيشية.

وأشار إلى وجود خطة توزيع محددة تضمن وصول الصكوك إلى الأسر المستحقة في جميع مناطق المحافظة.

واختتم كلمته بتأكيد أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه المشروعات،مثمنًا ما تقدمه وزارة الأوقاف من جهود مخلصة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا، راجيًا أن تسهم هذه المبادرات في تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع محافظة الفيوم لدعم الفئات المستهدفة؛تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبحضور الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.