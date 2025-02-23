ريانا مطولا تتحدث عن ألبومها القادم

تحدثت ريانا مطولا عن ألبومها القادم، وهو مشروع تم التكهن به، وبحث التصورات حوله لمدة عقد تقريبا، منذ صدور ألبومها الثامن "Anti" في عام 2016.

وكشفت ريانا، في مقابلة مع "Harper's Bazaar" نشرت السبت، أنها "نجحت للتو" في حل لغز ما تريد تقديمه في الألبوم المرتقب، وربما خيبت آمال معجبيها بأن يكون أكثر ميلاً لموسيقى "الريغي"، قائلة إن هذه الفكرة "بعيدة جدًا".

وأوضحت ريانا مفسرة أسباب ترددها طيلة العقد الماضي: "لا يوجد نوع الآن.. لهذا السبب انتظرت. في كل مرة، كنت أقول لنفسي، لا، هذا ليس أنا. هذا ليس صحيحًا. هذا لا يتناسب مع نموي. هذا لا يتناسب مع تطوري. لا يمكنني فعل هذا. لا يمكنني تحمل هذا. لا يمكنني أداء هذا لمدة عام في الجولة".

وعلى الرغم من الانتظار الطويل من معجبيها، لم تقدم ريانا إطارًا زمنيًا لتقديم الألبوم، كما لم تكشف بوضوح عن هوية موسيقاها الجديدة، وقالت إنها "تبدو مناسبة.

أشعر وكأنها تحفر في المكان الذي أحتاج إلى أن أكون فيه، وأريد هذا. هذا الجسد يحتاج إلى الخروج، وأنا مستعدة للذهاب وراءه".

وقد يكون مفاجئا لجمهورها، أنه رغم عدم إصدار ريانا لألبوم منذ عقدٍ تقريبًا، إلا أنها لم تنقطع عن الاستوديو، ويبدو ذلك في إطار البحث عن الجديد الذي تستكشف ملامحه، وقالت: "مررت بمراحل مما أردت القيام به..هذا النوع من الألبوم.. أعلم أنه لن يكون شيئًا يتوقعه أي شخص. ولن يكون تجاريًا أو قابلاً للهضم على الراديو. سيكون حيث تستحق فني أن يكون الآن".

وإلى جانب بحثها عن الشكل الجديد للموسيقى الذي تريد تقديمه على مدار السنوات الـ 8 الماضية، انضمت ريانا إلى نادي المليارديرات بفضل إمبراطورية الأزياء والجمال "Fenty" الخاصة بها. وأدت في "Super Bowl" عام 2023. ورزقت بطفلين من شريكها آيساب روكي.