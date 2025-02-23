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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استقبال 43 مصابًا ومريضًا و70 مرافقًا فلسطينيًّا.. وإدخال 217 شاحنة مساعدات لغزة

الفلسطينيين
الفلسطينيين
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استقبل ميناء رفح البري، اليوم الأحد، 43 مصابا ومريضا فلسطينيا، 70 مرافقا لهم، قادمين من قطاع غزة الفلسطيني.
وصرح مصدر مسئول بالميناء، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين، استقلوا سيارات الإسعاف المصرية، لنقلهم إلى المستشفيات بشمال سيناء وباقي المحافظات لتلقي العلاج والرعاية الصحية.
وأكد المصدر أن عدد شاحنات المساعدات الإغاثية التي وصلت قطاع غزة، اليوم، بلغت 217 شاحنة، منها 20 شاحنة وقود وغاز، مشيرا إلى دخول تلك المساعدات إلى غزة عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة البري.

ميناء رفح غزة الفلسطينيين