ضبط نصف طن بلح وشيكولاته منتهي الصلاحية في دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة دمياط حملة للتفتيش على بعض المنشآت الغذائية بمدينة دمياط تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية للأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط نصف طن شيكولاتة وبلح جاف منتهي الصلاحية بإحدى المحامص بشارع أبو الوفا، وتم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات.



افتتح الدكتورأيمن الشهابى محافظ دمياط ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، صباح اليوم معرض "أهلاً رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية، الذي نظمته الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة دمياط، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، ومجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

هذا وتفقد "الشهابى " المعرض الذي تضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والياميش والعطارة والبقوليات والخضروات والفاكهة و المجمدات والأسماك و اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وتواصل مع العارضين، واطمأن على توافر السلع، مؤكدًا على ضرورة الإعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم.

وحرص محافظ دمياط على التواصل مع المواطنين للتعرف على آرائهم حول المعرض ومدى توافر كافة احتياجاتهم به.

وأشار "المحافظ " إلى أن المعرض يأتي استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة المناطق، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود وتحقيق التعاون مع التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

ووجه "محافظ دمياط " الشكر إلى الغرفة التجارية والتموين على هذه الجهود.