الدوري الفرنسي.. نيس يتقدم بهدف دون رد أمام مونبلييه بالشوط الأول

تقدم فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، بهدف دون رد أمام ضيفه مونبلييه، في المباراة المقامة بينهم حاليًا على ملعب " اليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

بدأت المباراة وسيطر رفاق عبد المنعم على الكرة، حتى أحرز هدف نيس اللاعب جوناثان كلاوس، بالدقيقة 30 بعدما قدم له زميله إيفان جيساند التمريرة الحاسمة.

وغاب محمد عبد المنعم عن التشكيل الأساسي لفريق نيس ضد مونبلييه.

تشكيل نيس لمواجهة مونبلييه

حراسة المرمى: بولكا خط الدفاع: بومبيتو- نداييشيمي- دانتي

خط الوسط: كلاوس- بوداوي- سانتاماريا- العابدي

خط الهجوم: جيساند- لابورد- محمد علي شو.

يحتل رفاق محمد عبدالمنعم المركز الخامس من ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة، بينما يتزيل مونبلييه جدول المسابقة برصيد 15 نقطة.

ويسعى فريق نيس للمحافظة على التقدم وحسم الثلاث نقاط، ليقفز إلى النقطة الـ43 والمركز الثالث خلف أوليمبيك مارسيليا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة.