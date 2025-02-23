الثلاثاء.. انطلاق ملتقى التوظيف الأكبر في جامعة عين شمس بمشاركة 73 شركة

ينطلق يوم الثلاثاء فعاليات النسخة الرابعة من الملتقي التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس "ASU Employment Fair 2025".

والذى ينظمه مركز توظيف جامعة عين شمس علي مدار يومي 25 ، 26 فبراير تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، و الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الإبتكار والتدريب، وتحت إشراف الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف.

يشارك في الملتقي أكثر من 73 شركة من الشركات والبنوك العالمية والمحلية في مختلف المجالات والتخصصات، والتي توفر عدد ضخم من فرص التدريب والتوظيف، مما يعكس إهتمام عدد كبير من الشركات بلقاء وتوظيف خريجي وطلبة جامعة عين شمس.

ويقدم الملتقى التوظيفي فرصة متميزة لطلاب وخريجي الجامعة في التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً للتعرف علي احتياجات سوق العمل من الفرص والمهارات، إلى جانب الخروج بتجربة مثمرة من خلال الأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها مثل المحاضرات المهنية، جلسات الإرشاد المهني، مراجعة السيرة الذاتية، ورش عمل في تخصصات فنية مختلفة، وغيرها من الأنشطة.

يقام الملتقى أيام 25 و26 فبراير 2024، من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 8 مساءً، بمقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية.

ويستهدف كل يوم من اليومين كليات مختلفة:

حيث يستهدف اليوم الأول (الثلاثاء 25 فبراير): كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، البنات (قسم العلوم)، طب الأسنان ،وكلية التربية "الأقسام العلمية".

واليوم الثاني (الأربعاء 26 فبراير): كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية " الأقسام الادبية"

، التربية النوعية، البنات (أقسام الآداب والتربية)، الإعلام، الأثار.

ويرحب مركز التوظيف بكافة الطلاب وخريجي الجامعة من كافة السنوات الدراسية للإنضمام والمشاركة الفعالة في الحدث والإستفادة من كافة الأنشطة المختلفة.

للتسجيل للمشاركة في الحدث من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/EF25-registration وسيصل إيميل يحتوي علي الـ QR كود يمكن من خلاله الدخول للحدث بشكل سريع ومباشر، وفي حالة تأخر وصوله يمكن الدخول من خلال رقم الهاتف او البريد الإليكتروني المسجل به. كما نرحب بكافة الخريجين والطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل حيث سيعمل المنظمون للحدث علي تيسير دخولهم.

ولمعرفة المزيد حول الحدث والشركات المشاركة وأجندة الأنشطة المختلفة، يمكنك متابعة صفحات مركز التوظيف علي وسائل التواصل الإجتماعي من خلال الروابط التالية:

‏Facebook: https://www.facebook.com/ASUCCOFFICIAL

‏LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/asucareercenter

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