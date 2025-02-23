"تعالى نكمل دراستنا".. مبادرة جديدة لدعم التعليم في دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً لمتابعة مبادرة "تعالى نكمل دراستنا" والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف، وذلك بحضور ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم، و ناصر حماد، مدير عام هيئة تعليم الكبار، و جمال زين العابدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و حسني مصطفى، مدير إدارة التعليم المركزي، ونهى عز الدين، مدير إدارة الأمومة والطفولة، و عزالدين نور، مدير وحدة حقوق الإنسان الديوان العام، و ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان، أشرف محمود، مدير إدارة التنمية بمديرية التضامن، وشيرين محمد، مدير وحدة السكان بالديوان العام.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تمت في هذا الملف، حيث بدأت أولى خطوات تفعيل المبادره من خلال حصر جاء من خلال مدير مديرية التربيه والتعليم للطلاب المنقطعين والمتسربين محدد لكل مرحلة تعليمية موضح مده الانقطاع واسم الطلاب ورقم التليفون لولي الأمر، والذي تم تسليمه إلى مديرية التضامن الاجتماعي لعمل دراسة ميدانية لبيان أسباب الانقطاع أو التسرب من التعليم من خلال استمارة استبيان.

ووجهت "نائب المحافظ " بعرض تلك المستجدات إلى اللجنة خلال أسبوع لتحديد الفصول التعليمية وخطه دمجهم بالعملية التعليمية مره أخرى، على أن تتم البداية كمرحلة أولى لتفعيل المبادرة بعدد ٢٠٠ طالب في مراكز السرو وميت أبو غالب وعزبة البرج.

كما تم بحث آليات تفعيل المبادرة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية مبادرة "يلا نكمل دراستنا" ودورها في دعم الطلاب الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم لظروف مختلفة، ودعت إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الملف.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالطلاب الأكثر عرضة للتسرب، وتقديم الدعم اللازم لهم لمواصلة تعليمهم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات لتطوير المبادرة وتوسيع نطاقها، كما تم الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، هذا وقد ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة للطلاب وتشجيعهم بشكل دوري، كما أكدت على أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف المبادرة.