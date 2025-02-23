ترامب يمدد حالة الطوارئ الأمريكية بشأن ليبيا لمدة عام آخر

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا لمدة عام آخر، استكمالا للأمر التنفيذي الأمريكي الذي تم توقيعه في 25 فبراير 2011.

وبحسب وثيقة صدرت عن المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، فإن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وكانت حالة الطوارئ الأمريكية قد جرى الإعلان عنها في 25 فبراير 2011، ثم توسيعها في 19 أبريل 2016، تم تمديدها لمدة عام آخر بناء على قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.