زيلينسكي: مستعد للتخلي عن منصبي من أجل السلام في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، استعداده للتخلي عن منصبه إذا كان ذلك سيسهم في تحقيق السلام في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "لن أبقى في السلطة لعقود، ومستعد للتخلي عن منصبي من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا".

وأعرب عن "سعادته بالدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا"، مشيرًا إلى "ثقته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون له دور في إنهاء هذه الحرب".

ودعا الرئيس الأوكراني إلى "إمكانية زيارة الرئيس ترامب إلى كييف أو ربما التوجه إلى واشنطن لعقد مناقشات".

وفيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، أكد الرئيس الأوكراني على "تفضيله إنهاء اتفاق المعادن أولًا قبل الخوض في تفاصيل أخرى".