مواعيد غلق المحلات والكافيهات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن إصدار قرار رسمي بشأن مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2025.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القرار يأتي استثناءً من المواعيد المعمول بها سابقًا، بهدف توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.

ولفت إلى أنه بموجب القرار تمتد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي يوميًا حتى الساعة 2 صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

وتابع قائلا: تلتزم الورش داخل الكتل السكنية بالإغلاق في تمام الساعة 10 مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، مشيرا إلى أن بعض الأنشطة الحيوية مستثناة من هذه المواعيد، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى محلات بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

واختتم المتحدث الرسمي أن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.