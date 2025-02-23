يتزامن مع عيد الخريجين.. المدرسة السعيدية تحتفل بمرور 119عامًا على إنشائها

أقامت جمعية خريجي المدرسة السعيدية حفلها السنوي للاحتفال بخريجي المدرسة السعيدية هذا الصرح العريق والذي تخرج منه أجيالا من العظماء في شتى المجالات منذ إنشائها في عام ١٩٠٦ أي منذ ١١٩ عاما من العلم المدرسة الأعرق وتعد المدرسة الأشهر على مستوى مصر والشرق الأوسط ويرجع تسميتها بالسعيدية إلى الأسرة المالكة وقتها والتي كانت تطلق أسماء أفراد العائلة على مختلف المنشآت الهامة، أمثال تلك المدرسة التي نُسبت إلى سعيد بن محمد علي باشا، وجاء ذلك الاحتفال تحت رعاية محافظ الجيزة.

وكان يوم الاحتفال يوم رياضي وفني وثقافي منذ بدايته مع طابور الصباح حتى بداية التكريم للقيادات والخريجين.

وقد قام أحمد شوقي مدير المدرسة السعيدية ووليد الفيومي - رئيس الجمعية وسيد الفخراني - نائب رئيس الجمعية بتكريم القيادات والخريجين.

وبدأ التكريم بتسليم درع التكريم للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وقد تسلم الدرع نيابة عنه وليد إبراهيم - الششتاوي محمد - نائبا رئيس حي جنوب الجيزة، كما تم تكريم سعيد عطيه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة

كما تم تكريم هشام مصطفى الجندي - نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بديوان عام محافظة الجيزة ووحداته المحلية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بديوان عام محافظة الجيزة ومحمد سعيد هداهد - مستشار الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنقابات العمالية والدكتور هشام الجيوشي - كلية التربية الرياضية بنين ونائب رئيس مجلس إدارة نادي ٦ أكتوبر الرياضي.

وقاد ساهم في نجاح الحفل كلا من الدكتورة نفرتيتي أحمد - رئيس مجلس أمناء المدرسة والدكتورة أمل محمد فهمي - أمين عام اتحاد النقابات العمالية بالجيزة و داليا خالد - مدير العلاقات العامة بالمدرسة و وليد خيري - مدير وحدة خدمات المدرسة السعيدية.

وأشار هشام مصطفى الجندي - المدرب بمركز تدريب التنمية البشرية بديوان عام محافظة الجيزة ، إلى أن هذا التكريم الذي حضره اليوم له طبيعة خاصة عنده حيث أنه كان من صرح تعليمي له مكانته الكبيرة التاريخية والعلمية ولأنه أكد له استمرار نجاح هذا الصرح في أداء رسالته السامية وهي تقديم العلم ومد جسور من التواصل بين الطلبة والخريجين وأكد حرصه على تقديم أي ندوات أو فعاليات للشباب خلال الفترة القادمة من خلال إدارة المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية أو من خلال جمعية خريجي السعيدية وأنه سيكون حريصا على حضور هذا اليوم الرائع في كل عام.

وجدير بالذكر أن المدرسة السعيدية تخرج منها العديد من كبار العلماء و رجال السياسة والادب والتاريخ والثقافة والفن ، ويعد أشهر خريجيها من العلماء عالم الفيزياء الكبير علي مصطفى مشرفة والذي قال عنه العالم البرت اينشتاين عنه يوم وفاته : ﺍليوم ماﺕ ﻧصف ﺍلعلم ، ومن خريجيها من رجال السياسة حسين سري باشا والدكتور عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء السابق والدكتور يوسف والي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق.

كما تخرج منها ثلاثة من رجال المخابرات العامة المصرية ، والذين صاغوا الملحمة الشهيرة "رأفت الهجان" ، وهم السفير حسن شاش "حسن القطان" ، ومحمد أحمد نسيم "نديم هاشم" ، واللواء عبدالعزيز الطودي "عزيز الجبالي".

ومن الفنانين يوسف بك وهبي وأحمد مظهر صلاح السعدني.

ومن رجال الادب الحكيم ومن الرياضيين المايسترو صالح سليم ومحمود مختار والذي سُمي عليه اسم ملعب النادي الأهلي مختار التتش واحمد شوبير.

وغيرهم الكثير والكثير على مدار مائة وعشرون عاما تقريبا في كافة المجالات.