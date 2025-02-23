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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طالب في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بأكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي طالب مصرعه إثر حادث تصادم أثناء قيادته دراجته النارية بعدما اصطدمت به سيارة ملاكي في مدينة 6 أكتوبر.

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع طالب 20 عامًا، بعدما صدمته سيارة ملاكي يقودها عامل يبلغ من العمر 25 عامًا، ما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية ووفاة قائدها على الفور، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم التحفظ على السيارة وقائدها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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