سقاها مادة كاوية.. تفاصيل اعتداء زوج على زوجته في سوهاج

كشف محمد السيد والد الزوجة المعتدى عليها في سوهاج، تفاصيل الاعتداء على ابنته بسقيها مادة كاوية (بوتاس)، قائلًا: “إن ابنته متزوجة ولديها 3 أطفال، وكانوا يعيشون في الغردقة قبل أن ينتقلوا إلى سوهاج قبل 3 سنوات ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخبارها عنهم، حيث كان الزوج يمنعها من التواصل مع أسرتها”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن زوجها كان يحطم أي هاتف يتم إرساله إليها، وأن الجيران كانوا المصدر الوحيد للاطمئنان عليها.

ولفت إلى أن ابنته كانت تتعرض للضرب المستمر، وحاولت الأسرة التدخل لحل الخلافات وديًا أكثر من مرة دون جدوى، وتلقى الأب مؤخرًا اتصالًا من ابنه يفيد بأن شقيقته في حالة خطرة بالمستشفى، بعد أن قام سائق تاكسي بإنقاذها من الشارع ونقلها إلى المستشفى.

وأضاف: “عند وصولهم إلى المستشفى، فوجئوا بابنته في حالة إعياء شديد، وتعاني من تشوهات في الوجه ومنطقة الذقن، إضافة إلى تلف في الأحبال الصوتية بسبب المادة التي تناولتها رغما عنها”.

واختتم: “الزوج محبوس الآن في مركز الشرطة، ولكن لا توجد أي معلومات عنه حتى الآن، وفي انتظار تحسن حالة ابنته التي لا تستطيع التحدث”.