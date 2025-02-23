شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ في رمضان

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الفراخ حاليا من 80 لـ95 جنيها، معلقا: هذا السعر يعد سعرا حاليا، ومن يشتري بسعر 100/120 جنيها للكيلو أمر مبالغ فيه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الفراخ يزيد في المواسم والمناسبات فقط، وآخر زيادة كانت بواقع 15%، مثل حلول شهر رمضان، والأعياد، والمناسبات العامة.

وتابع سامح السيد: سعر الفراخ سينخفض في شهر رمضان، ولا مشكلة لدينا بشأن ما أثير حول نقص الدواجن بالأسواق، والدولة توفر منافذ ومجمعات استهلاكية وشوادر بأسعار ملائمة كثيرا.

واستكمل: بشأن ما أثير حول وصول سعر الكتكوت 60 جنيها أمر غير صحيح، والدولة تتدخل لمنع الاحتكار، وسعره اليوم وصل 48 جنيها في انخفاض مستمر.

واختتم قائلا: مصر توفر كل السبل لدخول الأعلاف وما يحتاجه قطاع الدواجن، زيادة على محفزات استثمارية معلنة للمصنعين من أجل عدم حدوث أزمات، ولا حقيقة لزيادة سعر الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الكتاكيت.



