بتخفيضات 30%؜.. افتتاح معرض أهلا رمضان في دمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، صباح اليوم، معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية، الذى نظمته الغرفة التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة دمياط، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، ومجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

هذا وتفقد "الدكتور أيمن الشهابى" المعرض الذى تضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والياميش والعطارة والبقوليات والخضروات والفاكهة و المجمدات والأسماك و اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وتواصل مع العارضين، واطمأن على توافر السلع وأكد على ضرورة الاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، وحرص "محافظ دمياط" على التواصل مع المواطنين للتعرف على آرائهم حول المعرض ومدى توافر كافة احتياجاتهم به.

وأشار "المحافظ" ان المعرض يأتى استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة المناطق، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود وتحقيق التعاون مع التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق ، وتوجه " محافظ دمياط " بالشكر إلى الغرفة التجارية والتموين على هذه الجهود.

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، زيارة إلى مقر جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة لتجهيز المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة ، حيث جاء ذلك بحضور النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة و جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي و أحمد عوض أمين عام الهلال الأحمر المصرى بدمياط.

هذا وقد اطلع "المحافظ" على كافة المساعدات التى تم تجميعها من مختلف الجهات، وآليات التجهيز والتعبئة التى تتم من خلال متطوعى الهلال الأحمر المصرى، حيث تنوعت تلك المساعدات ما بين ملابس ومواد غذائية وطبية ومعيشية، وخيام ومياه وبطاطين.