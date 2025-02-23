مستقبل وطن المنيا يستعد لانطلاق "مسابقة أوائل الطلبة" الموسم الرابع

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن واهتمامه بقطاع التعليم ، وتنفيذا لتكليفات الأمانة المركزية ، عقدت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا إجتماعا بمقر أمانة المحافظة تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة " الموسم الرابع ، والمقرر انطلاقها يوم الأحد ٩ مارس ٢٠٢٥ ، ويتم تنفيذها علي مستوي المرحلتين الابتدائية والاعدادية.

تناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ المسابقة والتي ستنفذ علي مستوي الوحدات المحلية ، ثم التصعيد علي مستوي الإدارات ، ويعقبها التصعيد علي مستوي المحافظة ، كما تم الاتفاق علي كافة التفاصيل بشأن أماكن التنفيذ ، الجوائز المقدمة، والمواد الدراسية التي تشملها المسابقة وكذلك اعداد المدارس المشاركة في المسابقة.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التى ينتهجها الحزب و اهتمامه الخاص بقطاع التعليم ، وتشجيع الطلاب علي التفوق وحسن استثمار طاقاتهم.

وذلك بحضور وليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة و صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، وطاهر فتح الباب وأحمد عبدالجواد الأمناء المساعدين بأمانة المحافظة وعماد الدين محمود وكيل المديرية وأحمد عبدالمحسن مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة والأمناء وأمناء التنظيم ، وأمناء التعليم والبحث العلمي بالمراكز والأقسام ، وبعض الأمناء النوعيين بهيئة مكتب المحافظة أعضاء اللجنة العليا للمسابقة.

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