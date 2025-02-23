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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن المنيا يستعد لانطلاق "مسابقة أوائل الطلبة" الموسم الرابع

مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا يستعد لانطلاق "مسابقة أوائل الطلبة"
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إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن واهتمامه بقطاع التعليم ، وتنفيذا لتكليفات الأمانة المركزية ، عقدت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا إجتماعا  بمقر أمانة المحافظة تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية  لانطلاق فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة " الموسم الرابع  ،  والمقرر انطلاقها يوم الأحد ٩ مارس ٢٠٢٥ ، ويتم تنفيذها علي مستوي المرحلتين الابتدائية والاعدادية.

تناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ المسابقة والتي ستنفذ علي مستوي الوحدات المحلية ، ثم التصعيد علي مستوي الإدارات ، ويعقبها التصعيد علي مستوي المحافظة ، كما تم الاتفاق علي كافة التفاصيل بشأن  أماكن التنفيذ ، الجوائز المقدمة، والمواد الدراسية التي تشملها المسابقة وكذلك اعداد المدارس المشاركة في المسابقة.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التى ينتهجها الحزب و اهتمامه الخاص بقطاع التعليم ، وتشجيع الطلاب علي التفوق  وحسن استثمار طاقاتهم.

وذلك بحضور وليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة و صابر زيان  وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ،  وطاهر فتح الباب وأحمد عبدالجواد الأمناء المساعدين بأمانة المحافظة وعماد الدين محمود  وكيل المديرية وأحمد عبدالمحسن مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة والأمناء وأمناء التنظيم ، وأمناء التعليم والبحث العلمي بالمراكز والأقسام ، وبعض الأمناء النوعيين بهيئة مكتب المحافظة أعضاء اللجنة العليا للمسابقة.

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النائب محمد نشأت العمدة أمانة حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن محافظة المنيا مديري الإدارات التعليمية مسابقة أوائل الطلبة وزارة التربية والتعليم