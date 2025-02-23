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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب داخل مصنع بسكويت في الوراق

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع بسكويت بمنطقة الوراق دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع بسكويت بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبالفحص تبين أن الحريق اندلع بسبب اشتعال إحدى الماكينات، ما أدى إلى احتراقها إلى جانب 20 بكرة تغليف. 

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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