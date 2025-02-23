قطع المياه عن مركز سنورس بالفيوم لمدة 12ساعة.. غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي لها قبل قليل، قطع مياه الشرب عن بعض قري مركز سنورس محافظة الفيوم، لمدة 12 ساعه بداية من الساعة السادسة صباح الغد الاثنين إلى السادسة 6 الثلاثاء ، وذلك بسبب صيانة وتركيب محبس بخط مياه بمدينة سنورس .

أماكن قطع مياه الشرب بالفيوم



وفيما يخص أماكن قطع مياه الشرب بمحافظة الفيوم غدا الأثنين فإنّها تشمل العديد من القرى والعزب والنجوع التابعه لمركز سنورس بمحافظة الفيوم كالآتي: مركز ومدينه سنورس بالكامل ، وعزب الرفيع ، الشوبك ، وابهيت الحجر وتوابعها ،



نصائح شركة مياه الشرب بالفيوم



ونصحت شركة مياه الشرب بالفيوم، المواطنين، والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه وحتى عودتها مجددًا.

رقم شركة مياه الشرب بالفيوم

وفيما يخص أرقام شركة مياه الشرب بالفيوم للإبلاغ عن شكاوى انقطاع المياه، أو طلب سيارات مياه الشرب النظيفة فإنّها تتم من خلال واتس آب عبر الرقم «01275358538»، أو الخط الساخن على رقم «125».