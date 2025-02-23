لمروره بأزمة نفسية.. عامل ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور

أقدم عامل على إنهاء حياته شنقًا بسبب مروره بحالة نفسية سيئة داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى يُدعى "محمد"، يبلغ من العمر 30 عامًا، وقد عُثر عليه معلقًا بجنش السقف داخل غرفته، أشارت التحريات إلى معاناته من أزمة نفسية حادة دفعته لإنهاء حياته.

تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.