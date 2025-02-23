محمد صلاح يكسر أرقام قياسية جديدة بهدفه الأول في مانشستر سيتي

يتابع عشاق ليفربول والنجم المصري محمد صلاح مباراة فريقه المرتقبة أمام مانشستر سيتي، حيث حيث استطاع الفرعون المصري تحقيق إنجازا تاريخيا جديدا في مسيرته مع "الريدز".

وسجل محمد صلاح هدفه الأول أمام السيتي فى الدقيقة 14 من الشوط الأول عن طريق تسديده قوية من داخل منطقة الجزاء

بهذا الهدف عادل محمد صلاح رقم الأسطورة جوردون هودجسون، الذي سجل 241 هدفًا بقميص ليفربول في الفترة بين 1926 و1935، ليصبح محمد صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي عبر جميع المسابقات.

أرقام قياسية

كما أن هدف محمد صلاح أمام السيتي منحه رقمًا قياسيًا آخر، حيث أصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلاً للأهداف خارج ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلًا الرقم القياسي المسجل باسم جيمي سميث في موسم 1929-1930 برصيد 15 هدفًا.

ويواصل محمد صلاح تعزيز مكانته كواحد من أعظم لاعبي ليفربول عبر التاريخ، إذ وصل إلى 241 هدفًا مع الفريق، ولا يتفوق عليه سوى روجر هانت برصيد 285 هدفًا، وإيان راش الهداف التاريخي للنادي بـ 346 هدفًا.