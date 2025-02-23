جامعة الفيوم تنظم المحاضرة الأولى للتربية الوطنية للطالبات.. صور

تحت رعاية ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قامت إدارة التربية العسكرية والوطنية، بتنظيم المحاضرة الأولى للتربية الوطنية لطالبات جامعة الفيوم، اليوم، تحت إدارة المقدم محمود فؤاد، مدير إدارة التربية العسكرية والوطنية بالجامعة، وأحمد حواس، منسق عام الجامعة للتربية العسكرية والوطنية.

حيث قامت الجامعة اليوم، بإعطاء محاضرات لعدد 317 طالبة بكلية الآداب، قام بإلقائها المقدم محمود فؤاد، مدير إدارة التربية العسكرية والوطنية بالجامعة.

ومن الجدير بالذكر، أن المحاضرات تهدف إلى بناء أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة والوعى الوطني، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الوطنية وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة لتعميق روح الولاء والإنتماء لدى طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، وتعريفهم بحجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

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