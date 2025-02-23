نشر فيديو بمواقع التواصل.. القبض على المتهم بارتداء زي الشرطة بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بنشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ارتدائه الزي الرسمي الخاص بالشرطة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتديًا ملابس الشرطة، وبإجراء التحريات تم تحديد هويته، وتبين أنه يُدعى "أحمد"، وشهرته "روما"، ويبلغ من العمر 30 عامًا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في تحقيق الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.